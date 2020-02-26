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Оборот Ozon от продаж в 2019 году вырос до 80,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Оборот от продаж Ozon (gross merchandise value, или GMV за вычетом возвратов) вырос в 2019 г. на 93%, до 80,7 млрд рублей с НДС, говорится в сообщении компании.

Объем доставленных заказов вырос в 2,1 раза, до 32,3 млн общей наполняемостью свыше 144 млн товаров. Порядка 6,2 млн заказов (около 20% от общего объема доставок 2019 года) сделали пользователи подписки.

К концу 2019 года ассортимент вырос более чем в 3 раза и превысил 5 млн товарных наименований. Более 70% ассортимента формируют селлеры маркетплейса - на конец 2019 года у Ozon порядка 6,5 тыс. компаний-парнеров.

За 2019 год Ozon нарастил площади своих фулфилмент-фабрик более чем в 2 раза, почти до 200 тыс. кв. м. Сеть выдачи Ozon с учетом собственных и партнерских постаматов и пунктов выдачи выросла за год в 3 раза, до 16 651 точки. В 2019 году Ozon стал крупнейшей в России сетью постаматов с 6 897 собственными точками - на этот канал выдачи приходится 23% объема доставки.

"Наша задача на 2020 г. - не снижая темпы роста, трансформировать Ozon в полноценную интернет-платформу, чтобы сделать e-commerce еще ближе для жителей небольших городов, где выбор товаров и ценовая доступность ограничены - для этого мы продолжим развивать логистику, финансовые продукты и наращивать ассортимент", - отметил генеральный директор Ozon Александр Шульгин.

Ozon - один из крупнейших российских интернет-ретейлеров. Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok. При этом АФК "Система" владеет 21,9% акций напрямую и контролирует еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC ("Системе" принадлежит 80%). Продажи интернет-ретейлера в 2018 году показали рост на 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.

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