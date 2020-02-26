РФПИ обсуждает с новым министром туризма Саудовской Аравии ряд крупных проектов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с созданным в Саудовской Аравии министерством туризма. Стороны обсуждают ряд крупных проектов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как информировал во вторник телеканал Al Arabiya, главные управления по спорту и по туризму и национальному наследию королевства преобразованы в два ведомства. Главой министерства туризма назначен Ахмед аль-Хатыб.

"Создание нового министерства туризма является важным шагом в планах королевства привлечь иностранных туристов, включая туристов из России. Мы приветствуем назначение Ахмеда аль-Хатыба новым министром туризма. В настоящий момент мы обсуждаем с господином аль-Хатыбом несколько крупных совместных проектов и планируем скоро приступить к их реализации с нашими саудовскими партнерами", - отметил Дмитриев.

Ранее РФПИ уже заявлял, что обсуждает с крупными российскими компаниями инвестиции в туристические проекты в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия в сентябре 2019 года объявила о том, что впервые вводит туристические визы для иностранцев из 49 стран. О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Сейчас власти королевства делают ставку на развитие туристической отрасли. По оценкам специалистов, турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. Королевство планирует к 2030 году выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет, но уже в ближайшее время Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно 47 млрд долларов доходов от туризма.