Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Ключевые индексы значительно сократились во вторник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 879,44 пункта (3,15%) и установился на отметке 27 081,36 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 97,68 пункта (3,03%) и оказался на отметке 3128,21 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 255,67 пункта (2,77%), до 8965,61 пункта. В понедельник торги также завершились падением индексов.

Как отмечают аналитики газеты The Wall Street Journal, снижение основных индексов вызвано опасениями, что распространение коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.