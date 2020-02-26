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Распространение коронавируса нового типа

ФРС отслеживает влияние вспышки коронавируса на экономику США

Как сообщил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, в прогнозах сохраняются риски

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно отслеживает возможное влияние вспышки коронавируса на американскую и другие экономики, однако пока рано прогнозировать масштаб и продолжительность негативных явлений. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.

"В прогнозах сохраняются риски. В частности, мы внимательно отслеживаем ситуацию со вспышкой коронавируса, который, вероятно, будет иметь заметный эффект на рост в Китае, по крайней мере, в первом квартале этого года", - сказал он.

По словам зампредседателя ФРС, негативное влияние может распространиться "на остальные части глобальной экономики". "Однако пока еще рано даже рассуждать как о масштабе или продолжительности этих явлений, так и о том, приведут ли они к материальным изменениям в прогнозе, - сказал он. - Инфляция в США остается под контролем. Инфляционные ожидания, определяемые обзорами и рыночными ценами, остаются в нижней части диапазона в соответствии с нашими полномочиями по ценовой стабильности".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более чем 30 странах, включая Россию и США. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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