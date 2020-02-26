"Известия": Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении конфискованного алкоголя

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственная дума рассмотрит правительственный законопроект об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции уже в марте 2020 года. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме.

Законопроект подразумевает незамедлительное уничтожение изъятого или конфискованного алкоголя, выявленного в ходе проверок МВД и таможенной службы.

Как сообщают "Известия", нижняя палата парламента намерена поддержать инициативу правительства.

"Правительство абсолютно правильно ставит вопрос. Этот алкоголь, даже если это не контрафакт, является предметом правонарушения. Представим, что он изъят и конфискован. И что с ним делать дальше? Если его судьба не определена, то он может стать предметом торговли и спекуляций", - пояснил газете первый зампред фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Мы последовательно идем по пути создания единых правил на этом рынке, адекватной нормативной базы и жесткого пресечения незаконного оборота. При этом я согласен с тем, что бюджетные средства не должны тратиться на хранение изъятой продукции на складах. Тем более до конца непонятно, что это за продукт и насколько он качественный", - рассказал "Известиям" зампред комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Денис Кравченко.

В настоящий момент утилизация или реализация нелегального алкоголя и связанных с его производством предметов производится по решению суда по делу об административном правонарушении. Это может тянуться долгое время и занимать несколько месяцев. Из справки Минфина следует, что затраты на хранение изъятого имущества быстро растут: в 2016 году они составили 155 млн рублей, в 2018 году - уже почти 687 млн. Министерство отмечает, что на 34 складских площадках в ожидании решений судов хранится свыше 80 тыс. тонн изъятой нелегальной продукции и предметов, расходы на оплату которых по госконтракту в 2019 году достигают 60 млн рублей в месяц. Еще в среднем 3,5 млн ежемесячно стоит хранение технологического оборудования, ожидающего решения об утилизации, и в 5 млн обходится хранение более 280 единиц транспортных средств, изъятых за перевозку нелегального алкоголя.