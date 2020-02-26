Власти Лос-Анджелеса разрешили SpaceX арендовать площади для создания кораблей Starship

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Городской совет Лос-Анджелеса (штат Калифорния) во вторник одобрил выдачу американской компании SpaceX разрешения на долгосрочную аренду площадей под строительство космических кораблей Starship, предназначенных для полетов на Марс. Об этом сообщил член городского совета Джо Бускаино.

"Городской совет Лос-Анджелеса одобрил выдачу SpaceX разрешения на аренду 12,4 акра (0,05 кв. км - прим. ТАСС) в порте Лос-Анджелеса для строительства Starship, вероятно, предназначенных для Марса", - написал в своем Twitter Бускаино. По его данным, проект призван создать 130 рабочих мест.

Арендная плата определена в размере $1,7 млн в год и будет повышаться так, чтобы общие расходы компании Илона Маска на эти цели составили $52,8 млн за 20 лет. Прототипы данных кораблей в настоящий момент собираются на предприятиях SpaceX в штатах Техас и Флорида. Третье предприятие будет располагаться гораздо ближе к штаб-квартире компании в городе Хоторн (штат Калифорния).

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на эту планету он называл 2022 год.