Власти Китая потратили более $14,36 млрд на борьбу с новым коронавирусом

ПЕКИН, 26 февраля. /ТАСС/. Китайские власти потратили уже 100,87 млрд юаней (свыше $14,36 млрд) на меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По его данным, правительство продолжает активно финансировать расходы на лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, прочую деятельность, связанную с необходимостью обеспечить защиту населения. Значительная часть средств направляется в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число заразившихся. На долю центрального госбюджета приходится примерно треть от всех отчислений по стране, остальное администрации регионов обеспечивают самостоятельно.

За последние дни ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части страны. В то же время, согласно рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, посетивших КНР, риск по-прежнему существует. Поэтому в ближайшее время власти продолжат сохранять бдительность и принимать повышенные меры предосторожности с целью недопущения повторной вспышки.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,6 тыс., выздоровели около 27,3 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77,6 тыс.