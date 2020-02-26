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Распространение коронавируса нового типа

Британские компании подешевели за два дня на $126 млрд на фоне ситуации с коронавирусом

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Совокупная стоимость британских компаний, бумагами которых торгуют на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась за последние два дня почти на 100 млрд фунтов (более $126 млрд) на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике. По итогам торгов во вторник индекс FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 1,94%, до 7017 пунктов.

Как подсчитала газета The Guardian, лишь за 25 февраля совокупная капитализация британских компаний снизилась примерно на 35 млрд фунтов ($45,5 млрд). Днем ранее, когда на фоне активного распространения коронавируса в Италии, Иране и других странах FTSE-100 продемонстрировал самое активное снижение за пять месяцев, акции ста ведущих компаний королевства подешевели еще на 62 млрд фунтов ($81 млрд).

Лидерами падения оказались компании, связанные с туризмом, которые сильно пострадали от ограничений на въезд в ряд стран, рекомендаций воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заражения, и от прекращения воздушного сообщения. Также сильно подешевели акции компаний, производящих товары класса люкс, продажи которых на важном для них рынке Китая резко сократились.

"Нет никаких сомнений в том, что финансовые рынки приходят к пониманию, что нынешний кризис, вероятно, будет чуть более продолжительным, чем многие полагали пару недель назад", - приводит газета Daily Mail объяснение аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона. По его оценке, в краткосрочной перспективе сложно ожидать стабилизации ситуации, а инвесторам нужно привыкнуть к "продолжительному периоду неопределенности и волатильности".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе в центре Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,6 тыс., выздоровели около 27,3 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 77,6 тыс.

Теги
ВеликобританияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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