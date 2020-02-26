Власти США заявили о прогрессе в осуществлении Китаем торговых договоренностей

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Американские власти во вторник объявили о достигнутом Китаем прогрессе в деле осуществления первой фазы двустороннего торгового соглашения. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра сельского хозяйства Сонни Пердью.

"Пердью и Лайтхайзер объявили сегодня [во вторник], что Китай в намеченные сроки принял многочисленные меры, чтобы начать выполнение своих обязательств, связанных с сельским хозяйством, в соответствии с выдающейся первой фазой экономического и торгового соглашения между США и Китаем. Соглашение вступило в силу 14 февраля 2020 года", - отмечается в документе. Лайтхайзер и Пердью приветствовали заявления китайских властей об исключении из списка пошлин ряда наименований американской сельскохозяйственной продукции, а также снижение тарифов на некоторые товары. "Такие действия способствуют прогрессу Китая в деле выполнения им обязательств по закупке [сельскохозяйственной продукции] в рамках первой фазы [торговой сделки]", - говорится в сообщении.

В своем заявлении Пердью и Лайтхайзер не упомянули вспышку в Китае заболевания, вызванного новым коронавирусом. В середине февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен подчеркнул, что распространение заболевания может нивелировать в краткосрочной перспективе часть договоренностей с Китаем в рамках первой фазы торговой сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.