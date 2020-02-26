Власти Приамурья призывают решить проблему отсутствия китайских рабочих до середины марта

ТАСС, 26 февраля. Предприятия Амурской области, столкнувшиеся с проблемой недостатка иностранной рабочей силы из Китая после закрытия пассажирского сообщения с этой страной, просят власти найти решение проблемы к середине марта. Об этом в среду на пресс-конференции заявила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

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Российская граница на Дальнем Востоке была частично закрыта 30 января, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Пассажирское сообщение между Россией и Китаем практически прекращено.

"Строительная отрасль тесно связана с иностранной рабочей силой из Китая, есть ряд крупных объектов, завязанных на эту историю. Нам весь бизнес ставит срок где-то до середины марта. Этот срок - точка невозврата, когда надо будет принимать какие-то решения, и по рабочей силе, и, может быть, по каким-то мероприятиям, связанным с поддержкой уязвимых категорий бизнеса, которые оказались в зоне риска", - сказала Киреева.

Она добавила, что сейчас власти региона проводят консультации с соответствующими федеральными структурами о возможных решениях. То том, какие это могут быть решения, замминистра не уточнила. По ее словам, учета точного количества работавших на территории области граждан КНР не ведется, предприниматели пользуются предоставленными им квотами на привлечение иностранной рабочей силы в течение всего года.

Как рассказал ТАСС накануне генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов, в связи с дефицитом китайских рабочих агентство рассматривает возможность трудоустройства на стройках Дальневосточного федерального округа индийских специалистов.