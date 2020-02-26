Белоруссия оценила размер компенсации за "грязную нефть" из России в более $61 млн

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Размер компенсации Белоруссии за "грязную нефть" из России может составить более $61 млн. Об этом сообщили в среду в концерне "Белнефтехим".

"Мы по протоколу имеем 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которую переработал Мозырский НПЗ. Сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель - по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась, - сообщили в концерне. - Таким образом, Беларусь может получить компенсацию более $61 млн".

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля. Минск неоднократно заявлял о претензиях на финансовую компенсацию издержек, которые понесли НПЗ и система магистральных нефтепроводов в связи с поставками из РФ загрязненной хлорорганикой нефти. В частности, белорусская сторона предлагала включить компенсацию в тариф на транзит российской нефти.