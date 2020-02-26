Союз российских пивоваров просит Минфин ввести минимальную розничную цену на пиво

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Союз российских пивоваров направил в Минфин РФ письмо с просьбой о скорейшем установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво из-за сложившейся в последние годы неблагоприятной для легальных производителей ценовой конкуренции.

"Учитывая важность проблемы, обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен на пиво. Со своей стороны мы готовы предоставить вам все дополнительные материалы, статистические данные, а также провести рабочую встречу по детальному обсуждению данного вопроса", - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

По данным пивоваров, обращение вызвано ситуацией, сложившейся в настоящее время на пивоваренном рынке России. Рынок перенасыщен так называемым акционным пивом по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов, установленных законодательством. В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие строго в системе ЕГАИС [Единая государственная автоматическая система учета алкогольной и спиртосодержащей продукции], выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка.

"Ситуация на рынке еще более обостряется из-за крупных сетевых ретейлеров, которые, агрессивно развиваясь, за счет демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости. Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя. Такая политика является одной из ключевых причин стимулирования "серого" рынка пива и не дает возможности добросовестным пивоварам развивать цивилизованный бизнес", - отмечается в письме.

По мнению Союза российских пивоваров, введение МРЦ позволит в сочетании с оптимизацией акцизной политики существенно снизить объемы нелегального рынка пива (продукции без акцизов), создать равные конкурентные условия для легальных компаний. Эта мера будет способствовать снижению количества потребляемого некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво, безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России.

Среди преимуществ введения МРЦ на пиво участники рынка называют также быстрое внедрение этой меры и отсутствие затрат как для пивоваренной отрасли, так и для регулятора.