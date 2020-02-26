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"Известия": мошенники в 2019 году чаще всего использовали криптовалютные пирамиды

Еще одна уловка - предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мошенники в 2019 году чаще всего применяли финансовые пирамиды с вложением средств в биткойны. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ.

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"Мошенники не отстают от трендов, а иногда сами их создают и раскручивают, используя при этом нестандартные решения. Например, в 2019 году создатели пирамид активно начали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров", - сказал "Известиям" директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Другая уловка - предложение приобрести путевку на круизные путешествия по цене на 50% ниже рынка. "Для получения такой опции человеку надо было ежемесячно переводить на счет организатора не менее $100 и привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренных пяти были обещаны начисления на личный счет процента от их взносов", - сообщили в пресс-службе регулятора. Банк России уже выявил несколько таких пирамид, в каждую из них, по оценкам ЦБ, организаторы привлекли около 500 человек.

Регулятор также отмечает, что в 2019 году была создана пирамида на Дальнем Востоке, которая предлагала клиентам в течение года вкладывать деньги в быстрорастущую экономику соседних стран, в частности, Китая. Привлекательность схемы состояла в том, что мошенники рассказывали в рекламе о доходности, которая была рассчитана до десятых и сотых процента.

Финансовый успех биткойнов на рынке облегчает задачу мошенникам, отмечает управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. По его мнению, отсутствие национального и глобального надзора за криптосферой делает ее более привлекательной для создания "самых изощренных недобросовестных проектов, в том числе финансовых пирамид".

Издание отмечает, что количество выявленных пирамид в прошлом году выросло на 30%.

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