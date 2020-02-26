Половину из 14 аэропортов Арктической зоны начнут реконструировать в 2021 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Реконструкция семи из 14 аэропортов Арктической зоны России начнется в 2021 году, несмотря на возникавшие в 2019 году проблемы с привлечением подрядчиков в регион. Наверстать упущенное время позволят изменения в механизмах бюджетного финансирования инфраструктурных проектов. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказали в Росавиации.

"В 2021 году начнется реконструкция семи аэропортов, а в 2022 году - еще четырех. Все предусмотренные проекты должны быть завершены в срок до конца 2024 года", - сообщили порталу в Росавиации. По части аэропортов предварительные работы уже идут. Так, в 2019 году начаты строительно-монтажные работы по аэропортам Нерюнгри, Олекминск, Сеймчан, Жиганск и Верхневилюйск. Кроме того, начаты проектно-изыскательские работы по аэропортам Маган, Полярный и Усть-Нера.

Реконструкция аэропортов Севера - одна из задач федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) до 2024 года. Отвечает за ее реализацию подведомственное Росавиации Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Аэропорты Севера", которое объединяет 31 региональный аэропорт и две посадочных площадки, при этом 14 из этих аэропортов расположены в Арктической зоне РФ.

Задержки строительства

В 2019 году темп строительства и реконструкции аэродромов в регионах РФ оказался низким из-за ряда проблем. Глава Росавиации Александр Нерадько объяснял его долгим доведением бюджетных средств, а также отсутствием интереса к контрактам подрядчиков. В итоге в климатических условиях Дальнего Востока и Сибири строительный сезон 2019 года фактически был утрачен.

Основная сложность, пояснили в Росавиации, была напрямую связана с размером обеспечения контрактов. Например, при конкурсе на реконструкцию аэропорта Нерюнгри стоимостью порядка 7,4 млрд рублей подрядчик должен был предоставить обеспечение (аккредитив) в 10% от цены контракта. Только стоимость банковской гарантии составляла 40 млн рублей, которые не входят в стоимость контракта. Даже после заключения госконтракта в сентябре 2019 года подрядчику еще месяц потребовался на открытие счета в казначействе. "Далее подрядная организация столкнулась с тем, что субподрядчики не готовы работать на условиях оплаты выполненных работ посредством аккредитива. Подрядчик вынужден был открыть банковскую кредитную линию, что, в свою очередь, заняло дополнительное время и повлекло дополнительные затраты", - рассказали в Росавиации. В результате запланированные в прошлом году строительные работы перенесли на 2020 год.

Найденное решение

В 2020 году схема выделения бюджетных средств на инфраструктурные проекты в рамках КПМИ, в частности аэропортовые, меняется. Так, механизм использования аккредитивов заменен на классическое авансирование. Кроме того, сокращены сроки проведения торгово-закупочных процедур с порядка 80 до 51 дня для проектов, требующих общественных слушаний, а для небольших проектов стоимостью менее 1 млрд рублей - до 21 дня. При этом выделение финансирования из федерального бюджета в 2020 году выполнено в начале января, то есть на пять месяцев раньше, чем в 2019 году. "Все это позволит подрядчикам более эффективно организовывать строительство на начальном этапе и приступить к реализации проектов 2021 года своевременно, и не потерять целый строительный сезон", - подчеркнули в Росавиации.

Необходимость реконструкции

Авиация зачастую является безальтернативным видом транспорта для целых регионов. Так, в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области плотность населения составляет менее 0,3 человека на квадратный километр. При этом огромные расстояния, разделяющие города и поселения, накладывают на авиацию не только транспортную, но и большую социальную нагрузку. Но в некоторых аэропортах реконструкция не проводилась с момента их строительства, а в эксплуатации до сих находятся деревянные здания 1960 года постройки. Кроме того, в большинстве аэропортов эксплуатируются грунтовые полосы, подверженные размоканию в периоды распутицы. Например, по причине размокания взлетно-посадочной полосы в аэропорту Олекминск районный центр ежегодно теряет авиационную доступность на 45 дней.