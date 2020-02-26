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Эксперты подсчитали стоимость приготовления блинов на Масленицу

В среднем по России на 30 блинов нужно потратить примерно 101 рубль, указали аналитики агрегатора скидок "Едадил"
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аналитики агрегатора скидок "Едадил" (принадлежит "Яндексу") подсчитали, что в среднем россиянин тратит 101 рубль на приготовление стопки из 30 блинов, говорится в сообщении компании.

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Аналитики "Едадила" рассчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов как по России, так и отдельно в городах-миллионниках, изучив чеки, которые пользователи приложения "Едадил" сканировали в декабре-феврале, чтобы получить кэшбэк.

В среднем по России общая стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 рубль, причем больше половины этой суммы приходится на молоко - 56 рублей. Четыре яйца стоят 22 рубля, 400 г муки - 14 рублей, необходимое количество подсолнечного масла, соли и сахара - около 9 рублей.

Дороже всего (111 рублей) нужное количество продуктов стоит в Санкт-Петербурге и Красноярске, где самые высокие цены на молоко. Самые дешёвые блины готовят в Перми, Уфе и Екатеринбурге (меньше 95 рублей).

Кроме того, аналитики рассчитали стоимость популярных добавок и начинок для блинов: красная икра, творог, сгущенка, сметана и сливочное масло. Распространенные варианты фасовки в разных городах могут отличаться. Например, в Краснодаре творог в большинстве случаев покупают в упаковке по 180 г, в Уфе - 200 г, а в Омске - 450 г. Поэтому, чтобы сравнить города между собой, эксперты смотрели на медианную стоимость 100 г продукта. Так, самые высокие цены на добавки и начинки снова оказались в Красноярске: стоимость икры здесь на 4% выше медианы по России, масла - на 9%, сгущенки - на 15%, творога и сметаны - на 17%. Чуть ниже цены в Москве. Самый дешевый творог - в Воронеже, сметана - в Краснодаре, масло - в Перми, икра и сгущёнка - в Омске.

Теги
Россия
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