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"ИнтерНорд" запустит регулярный контейнерный сервис из Санкт-Петербурга в Пермь

С марта логистическая компания планирует ежемесячно отправлять четыре поезда по данному маршруту

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Логистическая компания "ИнтерНорд" начнет регулярные отправки ускоренного контейнерного поезда из Санкт-Петербурга (Шушары) в Пермь (ст. Блочная), сообщает газета "Гудок" со ссылкой на генерального директора компании Николая Юдинского.

По его словам, сервис предусматривает обратную загрузку, а с марта компания планирует ежемесячно отправлять четыре поезда по этому маршруту. Время поезда в пути - 3-5 суток.

Сервис организован компанией "ИнтерНорд" (выступает оператором сервиса) совместно с ООО "Восход" и ПАО "ТрансКонтейнер".

На данный момент посредством этого сервиса принимаются только полные контейнеры, но до конца мая, говорится в публикации, планируется приступить к перевозке сборных грузов.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - передается с корректировкой заголовка. 

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РоссияСанкт-ПетербургПермский край
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