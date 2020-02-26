Крупнейшую в России солнечную электростанцию запустили в Башкирии при участии "Роснано"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт введена в строй в Бурзянском районе Башкирии при участии "Роснано" - ее портфельная компания "Лиотех" поставила для станции накопители энергии, сообщает в среду пресс-служба "Роснано".

"В Республике Башкортостан запушена крупнейшая в России солнечная электростанция с накопителем энергии - Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт. "Лиотех", портфельная компания "Роснано", поставила для СЭС накопители энергии общей емкостью 8 МВт ч - рекордные по емкости в стране. Поставка осуществлялась в кооперации с компанией "Системы накопления энергии" (принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных группы "Роснано"), разработчиком интеллектуальных решений на базе литий-ионных ячеек. Инвестором СЭС выступила лидер российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных модулей - группа компаний "Хевел", созданная при участии "Роснано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автоматизированная система управления мощнейшей в стране солнечной электростанции выбирает оптимальный режим работы: анализируя множество параметров, она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда - отдавать в сеть.

"Новая СЭС обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение Бурзянского района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи сможет работать в автономном режиме", - указали в "Роснано".

"Интеграция объектов возобновляемой энергетики и систем накопления энергии - глобальный тренд. Запуск Бурзянской СЭС подтверждает, что в России сформированы взаимодополняющие кластеры возобновляемой энергетики и хранения энергии, и решение таких задач нам по силам. Для удаленных территорий такие решения - не только экономия расходов на дорогостоящее дизельное топливо, но и гарантия бесперебойного энергоснабжения на основе зеленой энергетики. Убежден, что вслед за возобновляемой энергетикой мы вскоре увидим активное распространение умных систем накопления энергии на базе литий-ионных батарей в электросетевом хозяйстве, на железнодорожном и водном транспорте, для создания источников бесперебойного питания предприятий", - приводит пресс-служба слова председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса.

Аккумуляторные ячейки "Лиотех" в составе накопителя энергии емкостью 300 кВт ч уже используются в гибридной энергоустановке компании "Хевел", которая была запущена в селе Менза Забайкальского края. Также системы накопления энергии "Лиотех" емкостью 250 и 460 кВт ч установлены на солнечной электростанции "Хевел" в Туве. Согласно данным, приведенным в совместном докладе "Роснано" и "Центра стратегических разработок", объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить от $1,5 млрд до $3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический сектор.

О "Хевел" и "Роснано"

Группа компаний "Хевел", созданная при участии "Роснано" в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В состав группы входит в том числе завод по производству солнечных модулей в Чувашии, а также крупнейшая в России профильная научная организация в сфере фотовольтаики - Научно-технический центр (Санкт-Петербург). С 2014 года "Хевел" построил почти 600 МВт сетевой солнечной генерации в России. В в Башкирии "Хевел" построила четыре солнечные электростанции общей мощностью 54 МВт - Бурибаевскую, Бугульчанскую и две Бурзянские.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.