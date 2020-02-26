20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейшую в России солнечную электростанцию запустили в Башкирии при участии "Роснано"

Инвестором СЭС выступила группа компаний "Хевел"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России солнечная электростанция (СЭС) мощностью 10 МВт введена в строй в Бурзянском районе Башкирии при участии "Роснано" - ее портфельная компания "Лиотех" поставила для станции накопители энергии, сообщает в среду пресс-служба "Роснано".

"В Республике Башкортостан запушена крупнейшая в России солнечная электростанция с накопителем энергии - Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт. "Лиотех", портфельная компания "Роснано", поставила для СЭС накопители энергии общей емкостью 8 МВт ч - рекордные по емкости в стране. Поставка осуществлялась в кооперации с компанией "Системы накопления энергии" (принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных группы "Роснано"), разработчиком интеллектуальных решений на базе литий-ионных ячеек. Инвестором СЭС выступила лидер российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных модулей - группа компаний "Хевел", созданная при участии "Роснано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автоматизированная система управления мощнейшей в стране солнечной электростанции выбирает оптимальный режим работы: анализируя множество параметров, она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда - отдавать в сеть.

"Новая СЭС обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение Бурзянского района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи сможет работать в автономном режиме", - указали в "Роснано".

"Интеграция объектов возобновляемой энергетики и систем накопления энергии - глобальный тренд. Запуск Бурзянской СЭС подтверждает, что в России сформированы взаимодополняющие кластеры возобновляемой энергетики и хранения энергии, и решение таких задач нам по силам. Для удаленных территорий такие решения - не только экономия расходов на дорогостоящее дизельное топливо, но и гарантия бесперебойного энергоснабжения на основе зеленой энергетики. Убежден, что вслед за возобновляемой энергетикой мы вскоре увидим активное распространение умных систем накопления энергии на базе литий-ионных батарей в электросетевом хозяйстве, на железнодорожном и водном транспорте, для создания источников бесперебойного питания предприятий", - приводит пресс-служба слова председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса.

Аккумуляторные ячейки "Лиотех" в составе накопителя энергии емкостью 300 кВт ч уже используются в гибридной энергоустановке компании "Хевел", которая была запущена в селе Менза Забайкальского края. Также системы накопления энергии "Лиотех" емкостью 250 и 460 кВт ч установлены на солнечной электростанции "Хевел" в Туве. Согласно данным, приведенным в совместном докладе "Роснано" и "Центра стратегических разработок", объем российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может составить от $1,5 млрд до $3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический сектор.

О "Хевел" и "Роснано"

Группа компаний "Хевел", созданная при участии "Роснано" в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В состав группы входит в том числе завод по производству солнечных модулей в Чувашии, а также крупнейшая в России профильная научная организация в сфере фотовольтаики - Научно-технический центр (Санкт-Петербург). С 2014 года "Хевел" построил почти 600 МВт сетевой солнечной генерации в России. В в Башкирии "Хевел" построила четыре солнечные электростанции общей мощностью 54 МВт - Бурибаевскую, Бугульчанскую и две Бурзянские.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

Реклама на ТАСС
Систему оповещения ГИБДД о резком торможении водителей на дорогах запустят в 2022 году
Такая система позволит выявить потенциально опасные участки дорог, "основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", отметил представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС