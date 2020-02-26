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"РЖД Логистика" и индийская CONCOR договорились о контейнерах для МТК "Север-Юг"

По словам первого заместителя генерального директора РЖД Сергея Павлова, в течение трех месяцев будет согласована цена на перевозку грузов этим маршрутом

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российская компания "РЖД Логистика", крупнейший мультимодальный логистический оператор в СНГ и странах Балтии, и индийская корпорация CONCOR (Container Corporation of India Ltd), крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в Индии, подписали в Нью-Дели соглашение, по которому индийская компания предоставит контейнерный парк и другое оборудование для организации и развития перевозок на международном транспортном коридоре (МТК) "Север-Юг". Как сообщил в среду корреспонденту ТАСС первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов, соглашение подписали во вторник вечером генеральный директор "РЖД Логистики" Дмитрий Мурев и директор по международному маркетингу и операционной деятельности CONCOR Санджай Сваруп.

"Коридор "Север-Юг", о котором говорили долго и много, в последнее время наконец начал работать. В прошлом году по нему перевезено 7,5 млн т различных грузов в обе стороны. Это уже факт. Но направление нужно развивать, и у нас есть для этого все возможности. Соглашение, которое подписано между "РЖД Логистика" и CONCOR, - это шаг к увеличению пропускных возможностей и не только для перевозок между Россией и Индией, но и транзитных перевозок", - сказал Павлов.

Он отметил, что в течение трех месяцев будет согласована цена на перевозку грузов этим маршрутом. "Мы сейчас решаем этот вопрос, и в течение трех месяцев мы обеспечим конкурентоспособную цену для наших клиентов", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что необходимо рассказывать потенциальным клиентам - грузоотправителям из Индии и Европы, что этот транзитный коридор работает. Тогда объемы перевозок будут быстро нарастать.

"Сегодня все понимают: время - деньги. Срок доставки грузов сократится вдвое - с 40 дней до 20 дней. Мы будем совершенствовать наши технологии и работать с госорганами для сокращения и этого срока", - указал первый заместитель генерального директора РЖД.

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