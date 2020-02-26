ВТБ оценил доход от сделки по продаже акций Tele2 в 12,5 млрд рублей

Систему оповещения ГИБДД о резком торможении водителей на дорогах запустят в 2022 году

Такая система позволит выявить потенциально опасные участки дорог, "основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", отметил представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев

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