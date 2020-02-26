20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВТБ оценил доход от сделки по продаже акций Tele2 в 12,5 млрд рублей

ВТБ оценивает доход от сделки по продаже акций Tele2 в 12,5 млрд рублей - ВТБ.

Новость дополняется

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Систему оповещения ГИБДД о резком торможении водителей на дорогах запустят в 2022 году
Такая система позволит выявить потенциально опасные участки дорог, "основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", отметил представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС