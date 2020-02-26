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Систему оповещения ГИБДД о резком торможении запустят в 2022 году

Представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев заверил, что данные водителей будут обезличены

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Система оповещения ГИБДД и МВД о резком торможении водителей на автодорах заработает к 2022 году, данные будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Данные будут обезличены. Повторюсь, что платформа не будет знать имя собственника ТС. Задача - выявить потенциально опасные участки дорог, основываясь не только на горьком опыте смертельных ДТП", - отметил он. - У МВД и ГИБДД будет возможность получить эти данные для принятия соответствующих мер. Технология для работы сервиса будет создана к 2022 году".

По словам Федосеева, полученные данные позволят снизить количество ДТП в среднем на 20-30% за год, при условии если цифровая информация платформы будет помогать компетентным органам для принятия соответствующих мер безопасности: снижение скорости, установка дополнительных знаков, замена асфальтового покрытия и др.

Проект сбора автомобильных данных

В 2019 году в России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в частности, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос".

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