20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава московского офиса eBay будет руководить бизнесом компании в 200 странах

Основными задачами новой команды станут улучшение покупательского опыта на платформе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов занял должность гендиректора компании на развивающихся глобальных рынках. В новой должности Кретов будет руководить развитием бизнеса eBay в 200 странах, говорится в сообщении компании в среду.

В новый регион войдут Скандинавия, Восточная, Южная Европа, СНГ, Ближний Восток, Африка, которые уже были под управлением московского офиса, а также Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка. В целом под управлением московского офиса будут 200 стран, объединенные в регион HiPo (High Potential Global Emerging Markets, развивающиеся рынки с высоким потенциалом). Кретов будет руководить международной командой с присутствием в офисах eBay в Сан-Франциско, Шанхае, Сингапуре, Мехико и Тель-Авиве.

Как рассказали в eBay, основными задачами новой команды станут улучшение покупательского опыта на платформе, развитие экспортных продаж локальных продавцов eBay, внедрение специальных инструментов для экспортеров, уже используемых в России. Также реорганизация позволит ускорить запуск глобальных инициатив eBay по всему региону - в первую очередь это касается комплексных решений по логистике и программы прямых платежей Payments. "Логистические нововведения ускорят и сделают более удобной доставку покупателям, а также дадут новые возможности для экспорта продавцам", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, компания будет реализовывать и развивать дополнительные технические решения для продавцов и покупателей. Запуск инициатив для пользователей eBay в регионе HiPo планируется к 2021 году.

Компания eBay была основана в 1995 году в Сан-Хосе (Калифорния) и является одной из крупнейших в мире торговых площадок. В 2019 году валовый объем продаж, осуществленных через eBay, достиг $90 млрд.

Теги
РоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон, приводящий нормы о лотереях к "антиотмывочному" законодательству
Оператор лотереи получит право поручать кредитным организациям проводить идентификацию участников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС