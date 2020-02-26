Глава московского офиса eBay будет руководить бизнесом компании в 200 странах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов занял должность гендиректора компании на развивающихся глобальных рынках. В новой должности Кретов будет руководить развитием бизнеса eBay в 200 странах, говорится в сообщении компании в среду.

В новый регион войдут Скандинавия, Восточная, Южная Европа, СНГ, Ближний Восток, Африка, которые уже были под управлением московского офиса, а также Китай, Юго-Восточная Азия, Центральная и Латинская Америка. В целом под управлением московского офиса будут 200 стран, объединенные в регион HiPo (High Potential Global Emerging Markets, развивающиеся рынки с высоким потенциалом). Кретов будет руководить международной командой с присутствием в офисах eBay в Сан-Франциско, Шанхае, Сингапуре, Мехико и Тель-Авиве.

Как рассказали в eBay, основными задачами новой команды станут улучшение покупательского опыта на платформе, развитие экспортных продаж локальных продавцов eBay, внедрение специальных инструментов для экспортеров, уже используемых в России. Также реорганизация позволит ускорить запуск глобальных инициатив eBay по всему региону - в первую очередь это касается комплексных решений по логистике и программы прямых платежей Payments. "Логистические нововведения ускорят и сделают более удобной доставку покупателям, а также дадут новые возможности для экспорта продавцам", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, компания будет реализовывать и развивать дополнительные технические решения для продавцов и покупателей. Запуск инициатив для пользователей eBay в регионе HiPo планируется к 2021 году.

Компания eBay была основана в 1995 году в Сан-Хосе (Калифорния) и является одной из крупнейших в мире торговых площадок. В 2019 году валовый объем продаж, осуществленных через eBay, достиг $90 млрд.