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Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Чаще всего подделывали банкноты крупных номиналов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

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При этом за IV квартал 2019 года ЦБ РФ было найдено 12 тыс. 462 поддельные банкноты, что на 22,1% больше аналогичного периода 2018 года.

Чаще всего в 2019 году, по данным ЦБ, подделывали банкноты крупных номиналов. Так, регулятором было выявлено 28 тыс. 668 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивых купюр в 2 тыс. рублей было обнаружено 2 тыс. 788 штук, а в 1 тыс. рублей - 8 тыс. 602 купюры. В IV квартале было обнаружено 8 тыс. 802 поддельные купюры номиналом в 5 тыс. рублей, а в 1 и 2 тыс. рублей - 2 тыс. 565 и 698 шт. соответственно.

Реже всего в 2019 году подделывали монеты номиналом в 1 рубль - была обнаружена всего одна монета такого номинала. Что касается банкнот, то наименьшее число подделок выявлено для десятирублевых купюр - 3 штуки.

Поддельных банкнот иностранных государств за 2019 год было обнаружено 2 тыс. 364 штуки. Большинство составили доллары США - 1 тыс. 822 купюры. Также регулятор обнаружил поддельные евро (476), юани (63) и три фунта стерлингов. За период с октября по декабрь 2019 года было выявлено 537 подделок, в частности доллары США (443), евро (84) и 10 китайских юаней.

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