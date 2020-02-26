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РЖД ожидают роста перевозок зерна в 2020 году на 8-12%

В частности, это связано с увеличением валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2019-2020 годах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ожидает в 2020 году увеличения объема перевозок зерна на 8-12% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в презентации заместителя начальника центра фирменного транспортного обслуживания холдинга Дмитрия Гороха, представленной на круглом столе "Железнодорожные перевозки продукции АПК".

Погрузка зерна в 2019 году составила 21,7 млн т, что на 20,1% меньше, чем годом ранее.

"В 2020 году наращивание поставок зерна железнодорожным транспортом к уровню 2019 года ожидается в размере от плюс 8% до плюс 12%", - сообщается в презентации.

Главным образом, считают в РЖД, динамика будет обусловлена влиянием нескольких факторов - увеличением валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2019-2020 годах, улучшением качества зерна в урожае 2019 года, увеличением потребления зерна основными импортерами и расширением географии поставок отечественной продукции. Кроме того, позитивное влияние на перевозки зерна окажет пролонгация государственной поддержки зернового комплекса.

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