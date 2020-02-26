"Ъ": Минтранс может обязать нефтегазовые госкомпании привлекать флот для перевозки грузов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минтранс предложил обязать нефтегазовые госкомпании РФ привлекать российский флот для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает газета "Коммерсантъ".

По итогам Морской коллегии под председательством вице-премьера Юрия Борисова 19 февраля, в ходе которой и был поднят вопрос, Минэкономики, Минэнерго, Минприроды и Минсельхозу было поручено к 15 апреля "проработать целесообразность и обеспечить внесение изменений", предусматривающих закрепление грузовой базы за судами под флагом РФ, в ряд стратегических документов.

В "Совкомфлоте" "Ъ" сообщили, что поддерживают инициативу Минтранса, отметив, что "такой подход соответствует мировой практике".

В транспортном ведомстве изданию не объяснили, какая часть грузов может быть закреплена за флотом под флагом РФ и когда меры могут вступить в силу.