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Распространение коронавируса нового типа
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Ростуризм рекомендует не посещать Италию, Иран и Южную Корею

Ведомство просит туроператоров предлагать туристам более благополучные по ситуации с COVID-19 страны

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах, а туроператорам - предлагать туристам более безопасные по коронавирусу страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

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"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки. Одновременно обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", - заявили в Ростуризме.

При этом пока нет оснований для полного возврата денежных средств туристам в случае, если они решат аннулировать туры в эти страны, сообщили ТАСС источник, близкий к Ростуризму. Сейчас аннулировать туры можно лишь за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи.

Теги
ИранИталияРоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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