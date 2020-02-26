Доходы таксистов в Москве сократились втрое с 2012 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средний дневной доход московского таксиста с 2012 года сократился в три раза, составив в 2019 году 1382 рублей, в том числе из-за возросшей популярности агрегаторов заказа такси. Об этом говорится в исследовании рынка такси НИУ ВШЭ.

Для анализа рынка аналитики ВШЭ провели опрос 1,5 тыс. пассажиров и 101 водителя такси в Москве, а также интервью и анкетирование представителей трех таксопарков. При этом при расчетах эксперты использовали данные Росстата, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и другие.

Согласно проведенному исследованию, в 2012 году средняя выручка водителя за день составила почти 7 тыс. рублей, из них почти 4 тыс. рублей - чистый доход водителя. В 2019 году по оценке ВШЭ выручка снизилась до 5,7 тыс. рублей, а доход водителя - до 1,4 тыс. рублей. При этом, отмечают аналитики, если убрать из оценки влияние агрегаторов такси, то выручка водителей могла бы составить почти 6 тыс. рублей, а доход - 2,7 тыс. рублей.

В целом, считают эксперты, благодаря агрегаторам спрос на такси в Москве значительно вырос за последние восемь лет: если в 2012 году (до появления агрегаторов) общее число поездок составило 28 млн при среднем росте в 42% за год, то в 2019 году было совершено 324 млн поездок. Объем рынка при этом за восемь лет вырос с 19,7 млрд рублей до 157,3 млрд рублей. Одна из возможных причин роста популярности - снижение среднего чека за поездку (484 рубля в 2019 году против 696 рублей в 2012 году).

Без влияния агрегаторов такси общее число поездок могло бы составить в 2019 году лишь 72 млн, а объем рынка не превысил бы 36,2 млрд рублей, полагают эксперты. Отсутствие агрегаторов также сказалось бы и на среднем чеке за поездку - в этом случае он бы составил 620 рублей.