Объем привлекаемых инвестиций в экономику КБР за год составил 44 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Объем привлекаемых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарии (КБР) составил по итогам прошлого года порядка 44 млрд рублей, на 7,2% больше, чем в 2018 году. Об этом в среду сказал глава КБР Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

"Объем привлекаемых в экономику республики инвестиций вырос на 7,2% и составил около 44 млрд рублей", - сказал глава субъекта.

Коков также отметил, что 2019 год был позитивным для республики. Так, по его словам, по предварительной оценке, объем валового регионального продукта по итогам 2019 года составил 145,6 млрд рублей, индекс промышленного производства составил 109,7%, а индекс производства сельскохозяйственной продукции - 105%. "Истекший год был для нас в целом позитивным. Республика сохранила положительную динамику развития по основным направлениям экономики и социальной сферы", - сказал глава КБР.

Ранее глава региона сообщил, что пять крупных инвестиционных проектов реализовано на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год, объем вложенных инвестиций достиг 1,6 млрд рублей. Он отмечал, что темпы роста объемов инвестиций удовлетворительные и власти намерены усилить работу по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, созданию комфортных условий для ведения бизнеса. По его словам, в 2019 году удалось реализовать ряд важных мероприятий, направленных на оздоровление финансовой системы республики.