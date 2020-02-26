Минфин: финансовая система РФ готова к шокам, в том числе от распространения коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская финансовая система преодолела кризис 2014 года и сейчас готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Какие последствия для финансовой сферы могут быть (от распространения коронавируса - прим. ТАСС) нам предстоит оценить. Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса", - сказал Моисеев.