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Распространение коронавируса нового типа
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Минфин: финансовая система РФ готова к шокам, в том числе от распространения коронавируса

В ведомстве готовы принять все необходимые меры, отметил замглавы министерства Алексей Моисеев

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российская финансовая система преодолела кризис 2014 года и сейчас готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Какие последствия для финансовой сферы могут быть (от распространения коронавируса - прим. ТАСС) нам предстоит оценить. Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса", - сказал Моисеев.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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