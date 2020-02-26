"АвтоВАЗ" не планирует менять производственные планы из-за вспышки коронавируса в Китае

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" не планирует пересматривать план по производству из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. На предприятии работает кризисный штаб, который следит за развитием ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время таких планов у завода нет. Штаб совместно с поставщиками оценивает потенциальные риски и прорабатывает сценарии их разрешения. Мы следим за развитием ситуации и работаем по графику", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в "АвтоВАЗе" отмечали, что компания имеет достаточный запас необходимых автокомпонентов, произведенных в КНР.

Что касается других российских автопроизводителей, то "КамАЗ" с марта 2020 года может скорректировать свой план производства, если в Китае и других странах - производителях автокомпонентов продолжится распространение коронавируса. Кроме того, автопроизводитель с 20 апреля может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели в случае перебоев с поставками комплектующих из КНР.

В УАЗе отмечали, что компания до конца февраля не планирует пересматривать план по производству из-за вспышки пневмонии в Китае. Однако автопроизводитель прорабатывает варианты перехода на альтернативных поставщиков комплектующих внутри России из-за возможных проблем с поставками.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году выросли на 1% до 362,356 тыс. машин. Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в России: по итогам года реализовано 135,831 тыс. машин (+27,8%).