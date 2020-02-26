"Ростелеком" пока не получил список сайтов для "Доступного интернета"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" пока не получил список сайтов для обеспечения бесплатного интернет-доступа в рамках программы "Доступный интернет", сообщил журналистам в среду президент компании Михаил Осеевский.

В январе было принято решение о том, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти РФ по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года. Это было сделано после того, как с идеей по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в ходе послания Федеральному собранию выступил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о готовности "Ростелекома" обеспечить бесплатный доступ с 1 марта, Осеевский ответил, что в компании ждут соответствующего решения правительства.

"Как уже говорилось, на первом этапе это будет [бесплатный] доступ к порталу госуслуг, к сайтам федеральных органов [власти]. Это не является сложной технической задачей, но, конечно, для нас важен выход каких-то нормативных документов, поэтому будем ждать сейчас решения правительства", - сказал Осеевский, добавив, что в компании "пока не получали список" сайтов для "Доступного интернета".

Кроме того, Осеевский не ожидает, что обнуление тарификации для сайтов госуслуг и органов власти будет нести серьезные издержки для операторов.

"Когда что-то становится бесплатным, издержки не сокращаются, поэтому надо будет думать, появиться ли такая необходимость (в дополнительных затратах - прим. ТАСС). Пока та концепция, которая обсуждается, не предполагает какого-то сильного роста тарифов. Например, трафик на портал госуслуг и сайты [федеральных] органов власти в общем трафике операторов приблизительно 1%", - пояснил глава "Ростелекома".