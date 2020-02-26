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Соответствующие ГОСТу раритетные авто смогут ездить без допразрешений

ГОСТ устанавливает требования к безопасности ретро-автомобилей, необходимые для допуска их к движению

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Документально оформленное соответствие ГОСТу для раритетных автомобилей и мотоциклов, который вступает в силу с 1 марта, позволит их владельцам ездить без дополнительного свидетельства о безопасности, сообщил Росстандарт.

"Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого в соответствии с ГОСТ Р 58686-2019 с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения, то есть для разрешения заинтересованным лицам без ограничений использовать и распоряжаться транспортным средством (раритетным автомобилем) без оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства на территории РФ", - сообщило ведомство.

ГОСТ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния. Оценка машин проводится по балльной системе, экспертизу смогут проводить специалисты, аккредитованные общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "Автомобильный спорт". В случае, если автомобиль набирает меньше 100 штрафных баллов, авто признается классическим.

"Разработка и вступление в силу ГОСТа на раритетные автомобили является важным шагом на пути создания условий для передвижения таких, зачастую бесценных, автомобилей в качестве полноценных участников дорожного движения. Теперь появился легальный механизм по определению автомобилей в качестве раритетных и их выпуску в обращение на законных основаниях" - отметил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов, чьи слова приводятся в сообщении.

ГОСТ устанавливает требования к безопасности ретро-автомобилей, необходимые для допуска их к движению, а также методы их проверки.

Как пояснял ранее ТАСС партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, до настоящего времени в России не было системы, позволяющей оценить историческую значимость машины старше 30 лет. По его словам, в перспективе машины, признанные классическими, смогут получить спецномера, однако для этого необходимо дальнейшее изменение законодательства. Кроме того, эксперт не исключает введения каких-либо льгот для владельцев ретро-автомобилей, например по ОСАГО, и разработки отдельных требований в правилах дорожного движения.

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