Росстату выделят 2,3 млрд рублей на закупку планшетов для проведения переписи населения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Росстату выделят из резервного фонда правительства 2,272 млрд рублей в 2020 году для закупки почти 100 тыс. планшетных компьютеров в рамках проведения Всероссийской переписи населения, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Выделить Росстату из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 2 272 542, 4 тыс. рублей в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, имея в виду достижение следующего результата - закупка в 2020 году единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры в количестве 97481 штуки", - говорится в документе.

Отмечается, что Росстат будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств с предоставлением доклада до 1 февраля 2021 года.

Всероссийская перепись населения с применением новейших цифровых технологий пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, будут работать переписные участки, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.