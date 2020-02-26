"Регионы России и мир" станет темой шестого Ялтинского форума

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Тема VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сформулирована как "Регионы России и мир", организаторами запланировано проведение двух пленарных заседаний. Об этом на заседании программного комитета по подготовке и проведению ЯМЭФ сообщил заместитель председателя оргкомитета форума Андрей Назаров.

"Тема форума 2020 года сформулирована так: "Регионы России и мир". Считаем, что регионы могут достаточно сильно наполнять повестку <...> В связи с тем, что был отменен и Российский инвестиционный форум в Сочи, как раз логично эта повестка органично вписалась в повестку шестого Ялтинского форума", - сказал он.

По его словам, вопросы развития малого и среднего бизнеса, цифровая трансформация и развитие туризма в регионах, совершенствование технологических процессов и повышение производительности труда и другие вопросы планируется обсудить в рамках 40 сессий, также предполагается проведение двух пленарных заседаний.

Назаров отметил, что "с учетом глубины вопросов, а также ограниченности инфраструктуры важнее качество, а не количество, и наша задача, чтобы каждый участник был знаковым спикером".

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.