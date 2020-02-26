Титов назвал близкой к разрешению проблему завышенного налогообложения производства щебня

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Проблема с завышенным налогообложением производства щебня обсуждалась с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) и уже близка к разрешению. Об этом сообщил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск.

В ноябре 2019 года Борис Титов направил в ФНС письмо, в котором сообщал об обеспокоенности производителей щебня резко выросшим уровнем налогообложения. В частности, он указывал, что на ряде предприятий нерудной отрасли Свердловской и Челябинской областей проведены камеральные налоговые проверки, по результатам которых объектом налогообложения НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) признан щебень, а не строительный камень, как раньше. Между тем, как уточнялось в письме, щебень является результатом дробления камня.

"На днях мы встречались по этому вопросу с новым руководителем ФНС Даниилом Егоровым. По моим сведениям, уже пошли некие сигналы в регионы. Надеюсь, мы найдем решение, которое устроит обе стороны", - сказал Титов, уточнив, что это может произойти в самое ближайшее время.

Он отметил, что аппарат бизнес-омбудсмена полностью поддерживает правовую позицию предпринимателей, сообщивших о проблеме.

"Щебень - это продукция, полученная после обработки, после дробления камня, ее не добывают из недр земли. ФНС руководствуется тем фактом, что в настоящее время в России нет ГОСТа на камень строительный, а есть только на товарный щебень. Госстандарт на камень действительно был отменен, вот только новый ввести забыли. Недропользователи сами разработали на него стандарты предприятия (СТП), однако налоговые органы его не принимают, несмотря на то, что приоритет СТП в отсутствие национального стандарта предусмотрен п. 1 ст. 337 Налогового Кодекса РФ", - уточнил Титов.

Уполномоченный отметил, что производственные затраты предприятия на добычу строительного камня и производство из него щебня соотносятся как 30% и 70%. Цена готовой продукции существенно выше, чем цена сырья, поэтому изменение объекта НДПИ "приводит к росту нагрузки по этому налогу для добывающих предприятий нерудной отрасли в три-четыре раза".