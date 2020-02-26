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Новые предельные тарифы по страхованию ответственности перевозчика заработают с 8 марта

Снижение тарифов может составить до 20% в отдельных случаях, к примеру, касательно автобусных перевозок, отмечает ЦБ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новые предельные тарифы по страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), утвержденные Банком России, вступят в силу 8 марта. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Документ снижает минимальные значения тарифов по большинству видов перевозок. По наиболее массовым - автобусным перевозкам - снижение тарифов может составить до 20%", - говорится в сообщении.

При этом на вертолетные перевозки тарифы повышены. Тарифный коридор зависит от вида транспорта и перевозок, а также от факторов, влияющих на степень риска.

Согласно закону, перевозчики (за исключением метро, которое имеет особый статус) обязаны покупать страховку, по которой в случае происшествия на транспорте пассажирам будет возмещаться вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу. По закону страховая выплата за гибель пассажира составляет 2,025 млн рублей, выплаты пострадавшим рассчитываются в зависимости от тяжести травм. Метрополитен в законе выделен отдельно, он не обязан покупать страховку, но самостоятельно отвечает перед пассажирами на тех же условиях и в тех же объемах, что и страховщики других видов транспорта.

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