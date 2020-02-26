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Молдавия получит от России кредит на строительство дорог

Срок его погашения составит 10 лет

КИШИНЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Россия представит Молдавии кредит на строительство дорог, срок его погашения составит 10 лет, ставка, как ожидается, не превысит 2%. Об этом заявил в среду премьер-министр Молдавии Ион Кику в эфире молдавского телеканала N4.

"Думаю, что на следующей неделе мы уже официально подпишем соглашение, которое затем должен будет ратифицировать парламент. Мы будем брать эти деньги частями, в зависимости от того, насколько сможем их освоить. По нашим оценкам, в этом году нам потребуется 200 млн долларов", - сказал Кику. По его словам, "срок погашения кредита составит 10 лет". "Сейчас обсуждается процентная ставка. Думаю, она не будет превышать 2% и это вполне устроит нас", - уточнил премьер.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия может предоставить республике кредит на сумму $300 млн для инфраструктурных проектов, большая часть которого может быть выделена уже в этом году. Обсуждение вопроса о кредите подтверждал также, будучи вице-премьером, Дмитрий Козак. При этом он отмечал, что РФ должна быть уверена, что эти деньги пойдут на пользу экономике Молдавии и позволят ей исправно выполнять обязательства по возврату долга.

Правительство Иона Кику было назначено в ноябре прошлого года. Первый визит премьер-министр Молдавии совершил в Москву.

Теги
РоссияМолдавияКику, Ион
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