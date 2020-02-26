20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос получит в 2020 году более 2 млрд рублей на страхование при запусках ракет

Эти бюджетные средства будут выделены в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось направить в 2020 году более 2 млрд рублей госкорпорации "Роскосмос" на обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства будут выделены в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

"Направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" в размере 2,144 млрд рублей Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией в 2020 году основного мероприятия "Обеспечение страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов", - говорится в распоряжении.

Страхование рисков и ответственности реализуется в рамках программы "Космическая деятельность России".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Цены на бензин в России в январе выросли на 0,2%
Средняя стоимость топлива достигла 44,86 руб. за литр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС