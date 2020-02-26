Производство маневровых локомотивов в РФ в 2020 году составит около 300 единиц

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Производство маневровых локомотивов в РФ в 2020 году сохранится на уровне 2019 года и составит 300 единиц, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук, слова которого передала пресс-служба.

"По оценкам ИПЕМ, российскими предприятиями в 2020 году будет произведено около 300 маневровых локомотивов, что сопоставимо с уровнем 2019 года", - сказал эксперт.

Производство маневровых локомотивов в России в 2019 году составило 315 единиц, что на 33% превышает объемы 2018 года. Значительный рост производства зафиксирован в IV квартале прошлого года - выпущено 108 тепловозов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Основным заказчиком в 2020 году остаются РЖД. Кроме того, для эксплуатации на путях необщего пользования будет востребовано более 60 тепловозов на сумму более 4,5 млрд рублей.

"Определенное содействие спросу промышленных предприятий на новые маневровые локомотивы в 2020 году могут оказать меры государственной поддержки. В частности, недавно опубликованный проект изменений в федеральный бюджет на 2020 год предполагает выделение 950 млн рублей субсидий на приобретение грузового железнодорожного подвижного состава. По информации Минпромторга России, указанная мера будет направлена, в том числе, на обновление парка маневровых локомотивов промышленных предприятий", - заключил Савчук.