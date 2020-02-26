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"Ростелеком" с 1 мая начнет предоставлять ветеранам бесплатную фиксированную связь

Глава госоператора Михаил Осеевский попросил парламентариев оказать помощь в составлении корректных списков всех ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" с 1 мая 2020 года начнет предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и блокадникам бесплатные услуги стационарной телефонной связи. Об этом сказал глава госоператора Михаил Осеевский, выступая в Совете Федерации РФ.

"Несмотря на то, что доля традиционной, фиксированной телефонии снижается, тем не менее она пользуется спросом у многих жителей нашей страны, особенно у людей старшего поколения. И сегодня с этой трибуны я хотел бы сказать о том, что в преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ; а поскольку мы петербургская компания - и для всех жителей блокадного города, такую возможность мы предоставим уже с 1 мая", - сказал он.

Во время выступления Осеевский также попросил парламентариев оказать помощь в составлении корректных списков всех ветеранов ВОВ и блокадников.

В начале февраля председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами. По его словам, на конец 2019 г. в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков. Кроме этого, он пояснил, что рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного эфирного времени для пользователей таких аппаратов.

Теги
РоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
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