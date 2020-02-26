20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Moody's прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 4%

В 2021 году, согласно прогнозу агентства, продажи, напротив, вырастут на 1,2%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 4%, следует из отчета агентства.

"Мы ожидаем, что продажи в России упадут на 4% в 2020 году и вырастут на 1,2% в 2021 году на фоне продолжающегося медленного экономического роста и отсутствия мер государственного стимулирования", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2020 год, продажи легковых автомобилей и LCV на российском авторынке сократятся на 2,1%, до 1,72 млн штук. По итогам 2019 года продажи упали на 2,3%, до 1,76 млн штук.

При этом, по данным АЕБ, авторынок РФ в январе вырос на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, составив 102,1 тыс. штук.

Moody's также ухудшило прогноз глобальных автомобильных продаж в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. По данным агентства, сложившаяся ситуация, в том числе, нарушает мировые цепочки поставок автомобилей и комплектующих.

"Мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут на 2,5% (0,9% снижение по сравнению с прошлым прогнозом агентства - прим. ТАСС)", - отмечают в агентстве. - В 2021 году продажи вырастут, но незначительно - на 1,5%. Наш прогноз по авторынку остается негативным".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Цены на бензин в России в январе выросли на 0,2%
Средняя стоимость топлива достигла 44,86 руб. за литр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС