Moody's прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 4%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует падение продаж автомобилей в России в 2020 году на 4%, следует из отчета агентства.

"Мы ожидаем, что продажи в России упадут на 4% в 2020 году и вырастут на 1,2% в 2021 году на фоне продолжающегося медленного экономического роста и отсутствия мер государственного стимулирования", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на 2020 год, продажи легковых автомобилей и LCV на российском авторынке сократятся на 2,1%, до 1,72 млн штук. По итогам 2019 года продажи упали на 2,3%, до 1,76 млн штук.

При этом, по данным АЕБ, авторынок РФ в январе вырос на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, составив 102,1 тыс. штук.

Moody's также ухудшило прогноз глобальных автомобильных продаж в связи со вспышкой пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. По данным агентства, сложившаяся ситуация, в том числе, нарушает мировые цепочки поставок автомобилей и комплектующих.

"Мировые продажи автомобилей в 2020 году упадут на 2,5% (0,9% снижение по сравнению с прошлым прогнозом агентства - прим. ТАСС)", - отмечают в агентстве. - В 2021 году продажи вырастут, но незначительно - на 1,5%. Наш прогноз по авторынку остается негативным".