Цены на бензин в России в январе выросли на 0,2%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в январе 2020 года в среднем выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2019 года - до 44,86 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 0,5% - до 48,18 руб. за литр, отмечается в материалах Росстата.

В частности, бензин марки Аи-92 подорожал к декабрю на 0,3% - до 42,46 руб. за литр, а цена Аи-95 выросла на 0,2% и составила 45,85 руб. за литр. При этом стоимость бензина Аи-98 практически не изменилась (+0,1%) и составила 51,95 руб. за литр.

По сравнению с январем 2019 года потребительские цены на бензин выросли на 1,4%, а на дизельное топливо - на 1,8%.

Средние цены производителей бензина в отчетном периоде возросли на 2,1%. В среднем по России потребительские цены на бензин превышали цены производителей в 2,4 раза.

Рост потребительских цен на бензин на 0,3% и более отмечался в 37 субъектах РФ. Наибольший рост был зафиксирован в Сахалинской области - на 1,9%. Снижение наблюдалось в 6 субъектах РФ, а наиболее заметный в Севастополе - на 0,4%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3%.