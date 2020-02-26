Около 10 инвесторов планируют стать резидентами ОЭЗ "Кашира" в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 10 инвесторов заинтересованы в размещении своих производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кашира" в Подмосковье. Трое из них уже подали заявки на экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам Московской области, в среду сообщил заместитель правительства региона Вадим Хромов.

"У нас есть 10 потенциальных резидентов, 3 из которых уже подали заявки на экспертный совет. С остальными 7 мы ведем активную работу и надеемся, что как минимум 2 из них до конца года заявки подадут", - сказал Хромов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что потенциальные резиденты ОЭЗ занимаются производством строительных материалов, пищевых продуктов, энергетического оборудования. "У [потенциальных резидентов] разные направления деятельности, но все они по видам деятельности, по санитарным зонам позволяют разместиться на территории новой особой экономической зоны", - добавил зампред.

В соответствии с постановлением правительства РФ 7 ноября 2019 года принято решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

В Московской области создано около 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и Кашира. Спецификой ОЭЗ "Кашира" является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения - свыше 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.