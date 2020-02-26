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Рябков заявил, что механизм финансовых расчетов ЕС с Ираном INSTEX заработал

В рамках него готовится обслуживание нескольких сделок, отметил замглавы МИД РФ

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Механизм Евросоюза по финансовым расчетам INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов"), созданный для обеспечения банковских операций с Ираном в условиях санкций США заработал. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров.

"Мы предложили коллегам заняться предметным укреплением специального платежного механизма INSTEX, который наконец-то, судя по всему, заработал и в рамках которого готовится обслуживание нескольких сделок", - сказал Рябков.

По его словам, Россия поддерживает расширение списка товаров, которые обслуживаются механизмом INSTEX. "Мы, как и раньше, выступаем в пользу того, чтобы INSTEX не ограничивался только тем кругом товаров, той номенклатурой, которая и так выведена из-под американских санкций, а обслуживал бы сделки в том числе с иранской нефтью", - добавил замглавы МИД РФ.

Теги
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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