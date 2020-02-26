Украина вводит новые пошлины на металлопродукцию из России

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Украинская межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды продукции сталелитейной промышленности, произведенной в Российской Федерации. Об этом сообщило правительственное издание "Урядовый курьер".

"Согласно решению комиссии, пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)", - отмечает издание.

Основанием для этого послужили результаты антидемпингового расследования в отношении импорта на Украину некоторых российских тросов и канатов, проведенное после жалобы компании "Стальканат-Силур".

Комиссия установила, что продукция, импортируемая из России, аналогична производимой "Стальканат-Силур", при этом демпинговая маржа составляет 50,9%. По мнению комиссии, присутствует факт "угрозы причинения существенного вреда национальному товаропроизводителю".

По данным издания, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года украинский производитель уменьшил производственные мощности на 10,9%, сократил объемы продаж подобной продукции на Украине на 1,9%, увеличил остатки на 9,7% и снизил занятость на 47,7%.

Решение комиссии вступает в силу через 30 дней со дня опубликования сообщения. В июле 2019 года кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз российских товаров, впервые введенный в декабре 2015 года, до 2021 года. С 1 июля прошлого года Украина запретила ввозить автомобили, цемент, удобрения и корма для животных происхождением из России. Эмбарго также распространяется на российскую продукцию ветеринарной медицины, спички, фанеру, металлические трубы и оборудование для производства хлебобулочных изделий.