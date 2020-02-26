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Голикова: новая дата проведения инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается

Причиной его переноса стала угроза распространения коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новая дата проведения Российского инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается, как и вопрос переноса Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила журналистам в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"[Новая дата РИФ] пока не обсуждается, [перенос] ПМЭФ пока не обсуждается", - сказала она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно с 2002 года. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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