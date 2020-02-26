20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье создается IT-платформа по применению аэрокосмических технологий в АПК

Новые методы работы позволят повысить эффективность использования пастбищ и увеличить поток инвестиций в сельское хозяйство

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ставропольские ученые создают IT-платформу для оказания комплексных услуг по применению дистанционных аэрокосмических технологий в агро-промышленном комплексе. Новые методы работы помогут повысить эффективность использования пастбищ и увеличить поток инвестиций в сферу сельского хозяйства, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства края.

"Ставропольские ученые формируют цифровой проектный офис по созданию IT-платформы для оказания комплексных услуг по применению дистанционных аэрокосмических технологий в АПК. На Ставрополье уже внедряются современные методы мониторинга в области животноводства. Это позволит повысить эффективность использования пастбищ и увеличить поток инвестиций в сферу сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным управления, суть метода заключается в использовании архивных данных спутниковых сервисов, включая цифровые фотоснимки пастбищ. "Комплексный анализ полученной информации позволит товаропроизводителям принимать актуальные управленческие решения по оптимизации процессов и снижению производственных затрат. Это в свою очередь повысит качество готовой продукции и экологическую устойчивость территории", - отмечается в пресс-релизе.

Ученые в рамках реализации федеральной целевой программы разработали инновационную систему ускоренного развития пастбищного животноводства с применением цифровых аэрокосмических технологий. Она прошла апробацию в ведущих племенных овцеводческих хозяйствах Ставропольского края и республики Казахстан.

"В результате выполненных работ были разработаны математические модели, позволяющие использовать учетные данные спутниковых сервисных систем и результатов аэрофотосъемки для характеристики формирования кормовых пастбищных ресурсов. Зоотехники и агрономы получили доступ к цифровым картам полей, созданным на основе использования беспилотников и космических спутников. Оперативные данные и цифровые карты сельхозугодий, построенные по архивным данным, позволяют товаропроизводителям выявлять участки с некачественными всходами кормовых и сельхозкультур, разрабатывать комплекс мероприятий по использованию земель сельхозназначения и выбирать наиболее подходящие участки для пастбищного животноводства", - говорится в сообщении.

Сейчас ученые ведут переговоры с госкорпорацией Роскосмос о развитии проекта, который позволит создать единый продукт для российского товаропроизводителя. Он будет включать в себя цифровые карты полей с достоверными данными об их фактическом состоянии, накоплении осадков в почве, что необходимо для разработки перспективных планов производственного использования сельскохозяйственных угодий и пастбищ.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Голикова: новая дата проведения инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается
Причиной его переноса стала угроза распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС