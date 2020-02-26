На Ставрополье создается IT-платформа по применению аэрокосмических технологий в АПК

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ставропольские ученые создают IT-платформу для оказания комплексных услуг по применению дистанционных аэрокосмических технологий в агро-промышленном комплексе. Новые методы работы помогут повысить эффективность использования пастбищ и увеличить поток инвестиций в сферу сельского хозяйства, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства края.

"Ставропольские ученые формируют цифровой проектный офис по созданию IT-платформы для оказания комплексных услуг по применению дистанционных аэрокосмических технологий в АПК. На Ставрополье уже внедряются современные методы мониторинга в области животноводства. Это позволит повысить эффективность использования пастбищ и увеличить поток инвестиций в сферу сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

По данным управления, суть метода заключается в использовании архивных данных спутниковых сервисов, включая цифровые фотоснимки пастбищ. "Комплексный анализ полученной информации позволит товаропроизводителям принимать актуальные управленческие решения по оптимизации процессов и снижению производственных затрат. Это в свою очередь повысит качество готовой продукции и экологическую устойчивость территории", - отмечается в пресс-релизе.

Ученые в рамках реализации федеральной целевой программы разработали инновационную систему ускоренного развития пастбищного животноводства с применением цифровых аэрокосмических технологий. Она прошла апробацию в ведущих племенных овцеводческих хозяйствах Ставропольского края и республики Казахстан.

"В результате выполненных работ были разработаны математические модели, позволяющие использовать учетные данные спутниковых сервисных систем и результатов аэрофотосъемки для характеристики формирования кормовых пастбищных ресурсов. Зоотехники и агрономы получили доступ к цифровым картам полей, созданным на основе использования беспилотников и космических спутников. Оперативные данные и цифровые карты сельхозугодий, построенные по архивным данным, позволяют товаропроизводителям выявлять участки с некачественными всходами кормовых и сельхозкультур, разрабатывать комплекс мероприятий по использованию земель сельхозназначения и выбирать наиболее подходящие участки для пастбищного животноводства", - говорится в сообщении.

Сейчас ученые ведут переговоры с госкорпорацией Роскосмос о развитии проекта, который позволит создать единый продукт для российского товаропроизводителя. Он будет включать в себя цифровые карты полей с достоверными данными об их фактическом состоянии, накоплении осадков в почве, что необходимо для разработки перспективных планов производственного использования сельскохозяйственных угодий и пастбищ.