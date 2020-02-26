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МВД сообщило о несвоевременном информировании Центробанком о выявленных нарушениях

По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, в настоящее время усилен контроль за ситуацией в кредитно-финансовой сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России несвоевременно информирует МВД о выявленных им правонарушениях в банковской сфере. Об этом на расширенной коллегии МВД в среду сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе о результатах контрольно-надзорной деятельности. Рассчитываем, что повышению эффективности противодействия преступлениям в банковской сфере будет способствовать внесение соответствующих изменений в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии", - сказал он.

По его словам, в настоящее время усилен контроль за ситуацией в кредитно-финансовой сфере, где сохраняется высокий уровень правонарушений.

"Широкое распространение, в частности, получили хищения денежных средств банков и их клиентов, в том числе работниками самих кредитных организаций либо при их участии. Зачастую это приводит к отзыву лицензий и последующему банкротству учреждений, что негативно отражается на интересах вкладчиков и в целом на финансовом рынке", - подчеркнул Колокольцев.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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