Минфин в марте подготовит окончательную версию законопроекта по оптимизации госзакупок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ планирует в течение месяца подготовить окончательную версию поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Об этом сообщила руководитель департамента контрактных отношений Минфина Татьяна Демидова на пресс-конференции в ТАСС.

"Полагаю, что в ближайший месяц выйдем на итоговый вариант. Подготовленный оптимизационный законопроект находится на этапе согласования с заинтересованными госорганами", - сказала Демидова.

По ее словам, Минфин проводит дискуссии с другими государственными органами по их предложениям, связанным с совершенствованием законодательства в области госзакупок. "Минфин считает, что все эти предложения должны быть направлены на решение поставленных задач", - добавила Демидова.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение количества способов закупок до трех наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.