20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин в марте подготовит окончательную версию законопроекта по оптимизации госзакупок

Документ находится на этапе согласования с заинтересованными госорганами, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ планирует в течение месяца подготовить окончательную версию поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Об этом сообщила руководитель департамента контрактных отношений Минфина Татьяна Демидова на пресс-конференции в ТАСС.

"Полагаю, что в ближайший месяц выйдем на итоговый вариант. Подготовленный оптимизационный законопроект находится на этапе согласования с заинтересованными госорганами", - сказала Демидова.

По ее словам, Минфин проводит дискуссии с другими государственными органами по их предложениям, связанным с совершенствованием законодательства в области госзакупок. "Минфин считает, что все эти предложения должны быть направлены на решение поставленных задач", - добавила Демидова.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение количества способов закупок до трех наиболее распространенных - конкурс, аукцион и запрос котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом дублируют порядок проведения открытого конкурса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Голикова: новая дата проведения инвестиционного форума в Сочи пока не обсуждается
Причиной его переноса стала угроза распространения коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС