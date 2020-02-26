Организаторы шестого Ялтинского форума рассчитывают на участие делегаций из 100 стран

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Организаторы VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который пройдет 23-25 апреля 2020 года, рассчитывают, что его участниками станут делегаты из 100 стран. Об этом сообщил журналистам после заседания программного комитета ЯМЭФ заместитель председателя оргкомитета форума Андрей Назаров.

"Шестой Ялтинский экономический форум будет отличаться не только количеством стран - мы надеемся, что не менее 100 стран мира соберет этот форум, - но и по темам, которые будут обсуждаться. Главная тема - это "Регионы России и мир". Впервые мы выносим статус субъектов Российской Федерации на тот уровень, что хотим обсудить, как регионы России общаются с международными сообществами, с другими странами, на своем уровне, как растет экспорт, какие технологии, как идет обмен опытом. Нам кажется, эта повестка наиболее широко охватывает сегодня интересы Российской Федерации, интересы субъектов", - сказал он.

Назаров отметил, что организаторы рассчитывают на участие в форуме делегаций из США и Великобритании. "Мы бы хотели, чтобы представители Украины были, потому что украинские бизнесмены были в прошлом году, но они не были официальной делегацией. Мы считаем, что ялтинская площадка является объективно международной площадкой, на которой можно обсуждать разные вопросы", - добавил зампредседателя оргкомитета.

Он также добавил, что в этом году организаторы ожидают около 450 спикеров, в числе которых известные политики, представители бизнеса, российские и мировые инвесторы. Информационным освещением работы форума будут заниматься не менее 400 журналистов из 150 СМИ.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.