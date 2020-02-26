ЦБ поддержал предложения МВД об укреплении сотрудничества

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России разделяет озабоченность МВД масштабами хищений средств банков и поддерживает предложения об укреплении сотрудничества, но проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере лежат в другой плоскости, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Банк России разделяет озабоченность МВД масштабами хищений средств банков и поддерживает предложения об укреплении сотрудничества с правоохранительными органами для достижения неотвратимости наказания виновных и возмещениям ими причиненного ущерба. Но факты свидетельствуют о том, что основные проблемы несвоевременного реагирования на преступления в финансовой сфере и низкой эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не в плоскости межведомственного взаимодействия", - сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее сегодня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что Банк России несвоевременно информирует МВД о выявленных им правонарушениях в банковской сфере.